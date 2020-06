Genoa-Juventus: dove vederla e le probabili formazioni. Sarri ritrova Danilo e insiste con Bernardeschi

30 giugno 2020 a

La Juventus stasera sfida il Genoa a Marassi e proverà ancora ad allungare in testa al campionato di Serie A che in questo momento guida con +4 sulla Lazio e +8 sull'Inter. I bianconeri sono reduci dai successi con Bologna (2-0) e Lecce (4-0). I rossoblù sono a caccia di punti salvezza. Arbitra Calvarese di Teramo. La partita è in diretta - in esclusiva - su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 (oltre a SkyGo). Sarri ritrova Danilo dopo la squalifica, per il resto dovrebbe confermare l'undici che ha iniziato l'ultima partita (tridente con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo). Nicola invece punta sul 3-5-2 e la coppia offensiva composta da Pandev e Sanabria.

Le probabili formazioni: GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Zapata; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All: Nicola. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri. ARBITRO: Calvarese di Teramo.