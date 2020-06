Hakimi, dalle giovanili del Real all'Inter: la storia del nuovo acquisto nerazzurro | Video

30 giugno 2020 a

a

a

Hakimi è il nuovo acquisto dell'Inter. Il giocatore è arrivato questa mattina, martedì 30 giugno, a Milano. E' in Italia per sostenere le visite mediche con l’Inter. Il terzino di origini marocchine, è atterrato su un aereo privato intorno alle 10.50.



Hakimi, che in questa stagione ha giocato in prestito con il Borussia Dortmund, è stato prelavato dal Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il neo acquisto nerazzurro firmerà un contratto pluriennale da 5 milioni a stagione. In questo video Sky scopriamo chi è l'uomo che fa sognare i tifosi nerazzurri. dalle giovanili del Real all'Inter.