Inter, svolta clamorosa per la prima maglia nella prossima stagione: strisce nerazzurre a zig zag

Svolta clamorosa per quanto riguarda la prima maglia dell'Inter nella stagione 2020-2021. Relativamente al kit casalingo infatti la novità riguarda le strisce nerazzurre, che saranno a zig zag. Un cambiamento che sicuramente farà storcere il naso ai puristi, ma che si preannuncia molto apprezzato dai tifosi più giovani e tra gli appassionati collezionisti delle maglie più curiose. Alla fine tuttavia l'abbigliamento con il quale scenderanno in campo Lukaku e compagni sarà importante solo per gli esteti, i tifosi aspettano con ansia la conquista dei titoli.

In questo campionato i nerazzurri di Conte occupano il terzo posto e sono ancora in corsa in Europa League, le cui fasi finali si svolgeranno nel mese di agosto. Mercoledì 1 luglio intanto l'Inter ospita il Brescia per la 29esima giornata di Serie A.