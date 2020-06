Benevento in serie A, il video dei festeggiamenti: una notte di gioia

30 giugno 2020 a

Il Benevento torna in serie A dopo due anni di purgatorio nella serie cadetta. Notte di festa per la promozione in Serie A della squadra allenata da Pippo Inzaghi. Subito dopo la partita vinta contro la Juve Stabia, la squadra giallorossa si è lasciata andare in festeggiamenti durati fino alle prime luci dell’alba prima negli spogliatoi dello stadio Ciro Vigorito e poi per le strade della città.

A bordo di bus scoperti, i ragazzi di Inzaghi e del presidente Oreste Vigorito hanno attraversato Benevento partendo dal rione Libertà, cuore del tifo giallorosso, per proseguire per le vie del centro, poi nella parte alta e infine nella centralissima piazza Risorgimento. Una città tappezzata di giallorosso su balconi e finestre, come chiesto dal sindaco Clemente Mastella, ma che non ha resistito alla voglia di celebrare il ritorno in Serie A della squadra dopo due anni. Così tanti i caroselli per le strade e nelle piazze, nonostante le raccomandazioni di non esagerare e il mantenimento del distanziamento sociale per evitare il rischio contagio da Covid-19. Grande festa anche sui social, con Inzaghi che ha postato sul suo profilo Instagram un video dei festeggiamenti nello spogliatoio.