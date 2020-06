Juventus, prolungati i contratti di Buffon e Chiellini. Ufficiale l'arrivo di Arthur, obiettivo Milik

Nicola Uras 29 giugno 2020 a

La Juventus getta le basi per la stagione 2020/2021. Il club ha infatti ufficializzato il prolungamento, entrambi per una stagione, di Giorgio Chiellini (35 annI) e Gianluigi Buffon (42). A momenti è attesa anche l'ufficializzazione dell'acquisto del centrocampista Arthur (23 anni) che completerà le ultime settimane con la maglia del Barcellona (percorso inverso invece lo farà Miralem Pjanic). Ora poi i dirigenti bianconeri cercheranno di migliorare il reparto avanzato considerato che, con tutta probabilità, andrà via Gonzalo Higuain. Sarri ha chiesto Arkadiusz Milik (26 anni) e Paratici ha deciso di accontentarlo: operazione da circa 40 milioni, ma la Juventus cercherà di inserire una contropartita tecnica (il sacrificato potrebbe essere Federico Bernardeschi).