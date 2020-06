Il cucchiaio di Totti e i miracoli di Toldo, 20 anni fa Italia-Olanda a Euro 2000 | VIDEO

29 giugno 2020 a

Il cucchiaio di Francesco Totti e i miracoli di Francesco Toldo. Il 29 giugno di 20 anni fa, a Euro 2000, venne scritta una delle pagine più belle del calcio italiano, Si tratta di Italia-Olanda, semifinale della rassegna continentale nel Paese dei tulipani. Stadio completamente vestito di arancione, ma l'Italia di Zoff tira fuori una prestazione di grande carattere, di quelle rappresentative della scuola calcistica italiana.

La sequenza dei rigori con telecronaca di Bruno Pizzul

Resta in dieci quasi subito per l'espulsione di Zambrotta ma la sua difesa regge, aiutata da due rigori falliti dagli Orange, dalle parate di Francesco Toldo e dal palo, sempre su rigore, colpito da Kluivert. Infine la lotteria dei tiri dal dischetto, culminati dalle parate ancora di Toldo e dal penalty calciato da Francesco Totti, quello che lo rese celebre per il "cucchiaio". Perle che i tifosi azzurri non si stancheranno mai di vedere.