Rossella Fiamingo, bikini e forme da urlo. La scherma può aspettare

Bikini succinto che mette in risalto le forme da urlo. La spadista azzurra Rossella Fiamingo torna a incantare il web e i suoi followers. La schermitrice si è infatti goduta lo splendido mare della sua Sicilia, con una granita per rinfrescarsi. Per lei relax a pelo d'acqua e immancabile post su Instagram.

Il suo look e il suo striminzito bikini la rendono sexy più che mai. In attesa del ritorno in pedana che culmineranno con le Olimpiadi di Tokyo nell'estate 2021. In passato Rossella Fiamingo è stata fidanzata con il campione di nuoto Luca Dotto: si sono lasciati nel settembre 2019.