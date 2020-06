Coppa Italia, la Juve U23 con gli umbri Marchi e Brunori stende la Ternana. Gli highlights | VIDEO

29 giugno 2020 a

C'è il marchio umbro sulla vittoria della Juve U23 in Coppa Italia Lega Pro contro la Ternana. A stendere di fatto i rossoverdi dopo l'illusorio vantaggio firmato da Mammarella sono stati infatti gli umbri Ettore Marchi e Matteo Brunori. Il primo (eugubino doc) è entrato nelle azioni dei due gol bianconeri, rappresentando costantemente una spina nel fianco nella difesa delle Fere.

L'altro (di Petrignano d'Assisi) ha realizzato con freddezza il gol del momentaneo 1-1 su calcio di rigore. Poi è arrivato il 2-1 grazie a Rafia, ancora su iniziativa di Marchi. Senza dimenticare che la Juve U23 aveva in porta l'ex Perugia Timothy Nocchi e allenatore Fabio Pecchia, un passato (non troppo rimpianto per la verità) nel Gubbio in Serie B.