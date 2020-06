Tennis, al via gli Internazionali di Perugia: Passaro e Paoletti promettono battaglia

I due portacolori dello Junior Tennis Perugia in tabellone grazie a wild-card, Francesco sfida Sonego nr.46 al mondo, la juniores se la vedrà al primo turno contro Turati

Matilde Paoletti e Francesco Passaro saranno protagonisti anche al secondo grande avvenimento tennistico nell'era della riapertura, ovvero la seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour che si disputerà da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio al Tennis Club Perugia. Dopo i Campionati Italiani Assoluti di Todi, in cui i due giovani rappresentanti dello Junior Tennis Perugia hanno strappato applausi con delle ottime performances, adesso saranno di scena nella loro città per un avvenimento molto atteso. Paoletti e Passaro infatti hanno ottenuto due wild-card per i rispettivi tabelloni principali del torneo: Francesco, classe 2001, è stato sorteggiato niente di meno che con la prima testa di serie del Main Draw, ovvero il torinese Lorenzo Sonego che occupa la posizione nr. 46 a livello mondiale. Una sfida di primo turno ovviamente proibitiva almeno sulla carta, ma che stimolerà non poco l'allievo del Maestro Roberto Tarpani. Matilde, classe 2003 ed al momento nr. 35 mondiale a livello juniores, dopo aver fatto tremare a Todi addirittura Jasmine Paolini nr. 95 Wta arrendendosi solo al super tie-break, se la vedrà invece al primo turno del Main Draw femminile con la lombarda Bianca Turati, che occupa attualmente la posizione nr. 316 mondiale. Un nuovo appuntamento di prestigio anche per lei, cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli e seguita adesso dal settore tecnico della Federtennis. Insomma, i due talenti dello Junior Tennis Perugia, promettono sicuramente battaglia.