Tennis, Assoluti di Todi: Sonego è il nuovo campione italiano

Ha battuto Arnaboldi in due set. In campo femminile vince Paolini

Lorenzo Sonego è il nuovo campione italiano di tennis. Il torinese ha superato nella finale maschile dei Campionati Italiani Assoluti di Todi Andrea Arnaboldi in due set. Sonego si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 46 di gioco. Jasmine Paolini ha invece vinto il titolo nel singolare femminile degli Assoluti di Todi, primo torneo in Italia dopo lo stop per il coronavirus. In finale, la 24enne toscana e numero 95 del ranking Wta, ha approfittato del ritiro di Martina Trevisan sul punteggio di 6-5 nel primo set