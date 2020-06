Coppa Italia Lega Pro, la Ternana si arrende 2-1 contro l'altra Juve: non basta Mammarella

27 giugno 2020 a

La Ternana buca la finale di Coppa Italia e deve rimandare il primo appuntamento con la vittoria di un trofeo nazionale da mettere in bacheca. Ora, occhi puntati ancora di più ai play off. A preoccupare, però, è una tenuta fisica al limite, e gli spareggi inizieranno solo tra pochi giorni contro l’Avellino. A Cesena i rossoverdi si illudono con il vantaggio firmato da Mammarella in apertura su punizione. La risposta della Juve Under 23 è immediata e arriva al minuto 11 con Brunori su calcio di rigore. Nel finale di primo tempo il vantaggio bianconero con Rafia. Nella ripresa la squadra di Gallo ci prova, ma Nocchi fa sempre buona guardia. Mercoledì 1 luglio primo turno play off per la Ternana, avversaria l'Avellino. Di certo la corsa alla Serie B si complica.