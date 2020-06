Inter, la rivelazione choc dell'ex Snejider: "La bottiglia di vodka era la mia migliore amica"

27 giugno 2020 a

Farà sicuramente discutere l'autobiografia di Wesley Snejider, il talento olandese che con l'Inter ha conquistato anche il Triplete nella stagione 2009-10. A cominciare da qualche passaggio choc relativo alla sua vita privata: "Non mi rendevo conto che la bottiglia di vodka era diventata la mia migliore amica", è scritto nel libro presto in uscita in Olanda. Dopo il magico 2010 con le vittorie in nerazzurro e il secondo posto ai Mondiali in Sudafrica un rapido declino, tra matrimoni burrascosi e l'abuso di alcol. Il libro si intitola "Snejider" ed è stato realizzato insieme alla giornalista Kees Jansma. Quando Sneijder arrivò in Spagna nel 2007, proveniente dall’Ajax, aveva solo 23 anni, ma era già considerato uno dei giovani talenti emergenti del calcio europeo. Quello che per tutti era da sempre un sogno, per lui si rivelò ben presto si un incubo. ''Non ero consapevole del fatto che trasferirmi al Real significava anche trasferirmi nella vita notturna di Madrid e ne sono stato risucchiato. Non facevo uso di droghe - ha aggiunto - ma bevevo parecchio ed essendo una delle stelle del Real Madrid, conducevo una vita spericolata, spendendo migliaia di euro per pagare da bere a tutti in ogni locale". Questa fu la causa del divorzio dalla prima moglie Ramona Streekstra, che se ne andò con il figlio Jessy. Anche il matrimonio con la modella Yolanthe Cabau ebbe lo stesso destino. "Non mi rendevo conto che la mia migliore amica era la bottiglia di vodka", ha confessato sui tempi del Real. "Fortunatamente Van Nistelrooy e Robben mi martellavano, dicendomi di darmi una regolata o non avrei resistito a lungo continuando di questo passo. Fisicamente stavo precipitando''. ''Ho avuto un sacco di amici sbagliati, donne e alcol - ha ammesso l'ex interista - e la mia vita mi è sfuggita di mano in un modo terribile. Quando mi sono ripulito, ho confessato tutto a Yolanthe, la mia seconda moglie, e adesso soffro perché lei vive negli Stati Uniti. Era la donna dei miei sogni, ma l’ho persa perché ho rovinato tutto''. Il declino è stato inevitabile anche in campo e in maniera sin troppo rapida: "Se mi fossi impegnato al massimo sarei stato ricordato come un giocatore forte tanto quanto Ronaldo e Messi...''.