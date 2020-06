Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Caicedo con Immobile in attacco. Inzaghi vuole sognare ancora

27 giugno 2020 a

a

a

E' chiamata al riscatto la Lazio dopo la rocambolesca sconfitta in casa dell'Atalanta. I biancocelesti infatti devono conquistare per forza di cose i tre punti sabato 27 giugno all'Olimpico contro la Fiorentina per sperare ancora nello Scudetto.

Lazio e Inter si buttano via, la Juve più abbordabile degli ultimi anni vola verso lo Scudetto

Attualmente il distacco dalla capolista Juve è di 7 punti, con l'opportunità però di accorciare le distanze a 4. Il tecnico Inzaghi darà una chance a Parolo a centrocampo, che rimpiazzerà Cataldi in cabina di regia. Davanti Caicedo affiancherà Immobile dal 1’ facendo rifiatare Correa. Novità anche in difesa, con il probabile inserimento di Bastos e quello possibile di Vavro: Acerbi è l’unico intoccabile. A centrocampo il talento di Milinkovic Savic e Luis Alberto. Fischio d'inizio alle 21,45.