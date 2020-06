Serie A, Juventus-Lecce 4-0. Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt. Gol e highlights

27 giugno 2020 a

La Juventus infila un'altra vittoria e - in attesa della partita della Lazio - vola a +7 sul secondo posto.

Partita scorbutica, il Lecce però è costretto a giocare in dieci per un'ora: espulso il ternano Lucioni. Così nella ripresa ci pensano i fuoriclasse a cambiare il corso del match: Dybala con un sinistro magico all'incrocio, Ronaldo su rigore, Higuain con un potente sinistro ravvicinato e De Ligt dopo una percussione. I quattro gol permettono alla Juve di calare un poker (4-0) che fa rumore e lancia un avvertimento agli inseguitori: per sperare ancora nello scudetto devo correre, altrimenti il tricolore può riprendere la strada di Torino.