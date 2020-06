Perugia-Crotone 0-0: biancorossi in dieci per oltre un'ora, il punto è d'oro. Play off più vicini

Nicola Uras 26 giugno 2020 a

a

a

Un Grifo tutto cuore si prende un punto d’oro dopo oltre un’ora in dieci contro il Crotone. Finisce 0-0 (ultimo pareggio nel 2019, a Trapani nel giorno di Santo Stefano) e il Perugia può essere soddisfatto. Per il risultato ma soprattutto per l’atteggiamento, i grifoni - nessuno escluso - si sono tutti sacrificati e hanno messo in campo tanta caparbietà. Alla fine premiata. E con un pizzico di maggiore lucidità il Perugia avrebbe potuto anche compiere il blitz se avesse sfruttato un paio di contropiedi.

Il capitano del Grifo di nuovo papà, fiocco azzurro per Aleandro Rosi e Juli Rovaris: è nato Flavio

La classifica sorride: da -3 ora la zona play off è più vicina, a -2. Grande prestazione della difesa (Angella super nel finale), Fulignati non fa rimpiangere Vicario e nell'ultimo quarto d'ora i grifoni sfiorano il colpaccio (con Buonaiuto e poi Sgarbi). L'episodio clou, dopo l'infortunio di Falcinelli, è stata l'espulsione di Di Chiara (26' del primo tempo) che dopo le proteste in seguito a un contro fallo per una rimessa laterale, è stato allontanato.