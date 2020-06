Tennis, internazionali di Perugia al via: ecco il tabellone

Dal 29 giugno al 4 luglio nei campi del tennis club. Subito Sonego-Passaro

Luana Pioppi 26 giugno 2020

Sarà Francesco Passaro dello Junior Tennis Club Perugia ad affrontare la prima testa di serie, Lorenzo Sonego (numero 46 del mondo), nella seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour, circuito supportato dalla Federazione Italiana Tennis ed organizzato da Mef Tennis Events, che prenderà il via oggi fino al prossimo 4 luglio presso il Tennis Club Perugia.

Trentadue saranno i tennisti in campo nel tabellone principale per il maschile (che si disputerà da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio), sedici per il femminile (da mercoledì 1° a sabato 4 luglio) con le qualificazioni che prenderanno il via oggi. Quattro le wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis agli atleti di interesse nazionale.

Tutti i dettagli dell’evento e l'estrazione del cartellone sono stati presentati ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa - presentata dalla giornalista Paola Costantini - tenuta alla sede del Tc Perugia alla presenza di Marcello Marchesini, presidente di Mef Tennis Events; l'ex campione italiano Francesco Cancellotti, Luigi Grafas, presidente del Tc Perugia; Fabio Garzi, consigliere della Fit Umbria; Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia.

"Siamo contenti di ospitare di nuovo questo evento di prestigio. Si tratta di una tappa importante che vede scendere in campo giocatori di un certo livello", ha detto il presidente Grafas. Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall'assessore Partorelli e dal consigliere Garzi. Francesco Cancellotti, infine, ha elencato i giocatori di punta.

Tra i protagonisti oltre Sonego ci sono Thomas Fabbiano e lo spagnolo Pablo Andujar (4), testa di serie numero due del torneo. Prima forza del seeding nel tabellone femminile sarà Liudmila Samsonova (117). A contenderle lo scettro sono pronte Elisabetta Cocciaretto, Martina Caregaro, Stefania Rubini e Cristiana Ferrando. A difendere i colori dell'Umbria ci sarà anche Matilde Paoletti dello Junior Tennis Club Perugia.

L'ingresso sarà consentito solo ai soci. Il torneo però sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Arena e in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis TV. Saranno seguite tutte le norme previste in questi mesi. Agli atleti sarà dato un kit di sicurezza ed il circolo sarà allestito in modo da utilizzare ampi spazi. Non ci saranno né raccattapalle né giudici di linea.