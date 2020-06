"Se il Liverpool vince la Premier vado in Papua Nuova Guinea", la profezia di Gary Neville diventa un boomerang

26 giugno 2020 a

a

a

"Se il Liverpool vince la Premier League mi sa che devo partire per la Papua Nuova Guinea". Lo aveva detto tempo fa l'ex colonna del Manchester United Gary Neville, ora opinionista a SkySports Uk. La sua profezia si è trasformata in un vero e proprio boomerang, tanto che in Inghilterra è scattato il giochino del #wheresgary. In un esilarante video pubblicato appunto da SkySports Uk, Jamie Carragher, Jamie Redknapp, Graeme Souness e Kelly Cates sono ripresi alla disperata e frenetica ricerca del “fuggitivo” Gary Neville. All’aeroporto di Manchester, finalmente appare l’ex United con un biglietto per la Papua Nuova Guinea, pronto a partire valigia alla mano.

La hostess di terra gli chiede se viaggia per affari o per piacere, Gary Neville risponde con un laconico: “Nessuno dei due“. Tra le altre cose l’ex nazionale inglese aveva dichiarato, al pari di Rio Ferdinand, che si sarebbe preso una pausa dai social network se il Liverpool fosse effettivamente tornato sul tetto d’Inghilterra. Intanto Jamie Carragher, collega di Neville e bandiera dei Reds, ha pubblicato una foto che ritrae l’ex United triste con la maglia dei campioni con una bottiglia di champagne in mano.

Sicuramente passerà molto tempo prima che il buon Gary Neville superi questo per lui triste evento. Chissà però se davvero proverà a rifugiarsi in Papua Nuova Guinea.