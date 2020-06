Ivanisevic positivo al Coronavirus, anche il coach di Djokovic nel focolaio dell'Adria Tour

26 giugno 2020 a

L'Adria Tour di tennis a Belgrado continua a mietere vittime. Anche Goran Ivanisevic, tecnico croato di Novak Djokovic è risultato positivo al Coronavirus. A renderlo noto proprio l’ex tennista tramite il suo profilo Instagram. "Sfortunatamente dopo due test negativi negli ultimi dieci giorni sono stato trovato positivo al Coronavirus. "Sto bene e non ho sintomi - spiega - ho reso noto il risultato per avvisare chiunque sia stato in contatto con me di prendere le misure necessarie. Continuerà a restare in isolamento. Auguro a tutti un recupero veloce".

Il video della favola di Ivanisevic campione a Wimbledon nel 2001.

Insomma, volente o nolente, Djokovic, diventato NoVax DjoCovid nei meme che circolano in questi giorni sui social, è uscito con le ossa rotte, con i colleghi che lo hanno accusato di aver snobbato le norme di sicurezza e aver creato di fatto un focolaio.

Il padre di Nole ha voluto difendere il figlio dando la colpa al povero Dimitrov di aver portato il virus in Serbia, ma le responsabilità dello staff di Djokovic appaiono evidenti.