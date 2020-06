Juve-Lecce, le probabili formazioni: senza terzini Sarri si affida a Matuidi. Chance per Bernardeschi

26 giugno 2020 a

a

a

Occasione importante per la Juve, che pur non brillando nel gioco, ha appunto l'opportunità di allungare a +7 sulla Lazio. Stasera, venerdì 26 giugno infatti all'Allianz Stadium ospita il Lecce, reduce dal pesante tonfo casalingo contro il Milan, per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la formazione Sarri è senza terzini di ruolo. Ecco dunque che a destra ci sarà Cuadrado, con Matuidi dalla parte opposta in un ruolo quasi inedito per lui. A centrocampo Bentancur e Rabiot affiancheranno Pjanic, mentre davanti chance per Bernardeschi, con Dybala e CR7 a completare il reparto. In porta Szczesny favorito su Buffon.