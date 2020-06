Diaco e Magalli concordano a Io e te: "E' simpatico e sa improvvisare, De Martino farà carriera"

26 giugno 2020 a

"E' molto bravo, l'ho visto condurre Made in Sud e devo dire che è bravissimo". Questa l'opinione di Pierluigi Diaco, conduttore di Io e te su Rai1, su Stefano De Martino, durante una intervista a Giancarlo Magalli, volto noto da anni de I fatti vostri. Lo stesso Magalli ha poi aggiunto: "Anche Stasera tutto è possibile, ha fatto bene ed è simpatico". Poi ancora Diaco si lascia andare a una previsione: "Secondo me farà una grande carriera da conduttore perché è simpatico e sa improvvisare". La frase trova l'appoggio di Magalli. Per Stefano De Martino, ormai ex marito di Belen Rodriguez, davvero un prestigioso attestato di stima.

L'intervista a Io e te di Diaco a Magalli poi continua, con il presentatore de I fatti vostri che non ha nascosto di volere qualcosa di diverso per il suo futuro, pur amando il suo storico programma: "Mi vorrei cimentare in uno show diverso, il mio sogno - ha sottolineato - sarebbe condurre un late show sulla Rai, sullo stile di E poi c’è Cattelan di Alessandro Cattelan. Insomma, anche un veterano come Magalli ha voglia di sperimentare.