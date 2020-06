Autodromo di Magione, il programma delle gare di domenica

E' il primo circuito italiano a riprendere le competizioni automobilistiche dopo il lockdown, oltre 100 piloti attesi in pista

Oltre 100 piloti hanno risposto al richiamo della pista, scegliendo Magione come gara di esordio 2020. Per questo motivo le tre tipologie di manifestazioni in programma, Individual Races Attack, Trofeo Italia Storico e Formula Libera, si prospettano particolarmente animate.

“C’è stato un grosso lavoro dietro a questa ripartenza - afferma l’Amministratore Delegato del Borzacchini, Roberto Papini - e voglio ringraziare tutto lo Staff dell’Autodromo, ACI e Amub con i consiglieri per l’impegno profuso. Sono molto contento del successo di questa iniziativa, il risultato in termini di interesse da parte dei piloti è stato altissimo con oltre 100 vetture al via. Stiamo concentrando i nostri sforzi sul rispetto dei protocolli di sicurezza per salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori”.

Il programma

Il programma della giornata di domenica vedrà il via alle ore 10.15 con le sessioni di prove ufficiali del Trofeo Italia Storico, riservato alle auto da corsa più “antiche”; a seguire alle ore 10.40 le qualifiche della F. Libera, dove correranno le monoposto, e infine le ricognizioni dell’Individual Races Attack (ore 11.40). Questa categoria, in particolare, prevede una tipologia di gara non a inseguimento, ma con partenza one-by-one, alla ricerca del miglior rilievo cronometrico su due manches, l’una a seguire l’altra; saranno impegnate in gara, come da regolamento, auto di varia tipologia: dalle monoposto e sport prototipo fino alle vetture turismo più o meno elaborate.

A seguire le gare scatteranno dalle ore 14.15 fino all’ultima partenza, prevista per le 16.30.