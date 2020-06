Tennis, Assoluti di Todi: Matilde Paoletti sfiora il colpaccio contro la numero uno

La giovane classe 2003 dello Junior Perugia gioca alla grande e costringe Paolini alla rimonta

Applausi a scena aperta per la giovanissima Matilde Paoletti, che ha fatto un figurone ai Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Todi, mettendo a dir poco in difficoltà niente di meno che la testa di serie nr.1 del torneo, Jasmine Paolini attualmente al nr.95 della classifica mondiale. La giovane perugina tesserata per lo Junior Tennis Perugia, classe 2003, nr. 35 della classifica mondiale juniores, ha sfiorato la memorabile vittoria al cospetto della ben più quotata avversaria, vincendo il primo set e portandosi addirittura sul 5-1 prima di subire la rimonta di Paolini, che ha dovuto alzare il suo livello di gioco per affermarsi al super Tie-break guadagnando così la qualificazione al secondo turno dei Tricolori. Punteggio finale 46 76 (4) 106 in due ore di gioco per l’allieva di Renzo Furlan, ma la notizia davvero importante è che Matilde Paoletti ha dato una straordinaria riprova delle sue grandissime qualità. Certo, c’è sempre un pizzico di rammarico per un successo mancato davvero per un soffio contro una Top 100, ma l’amarezza passa in secondo piano perché mettere alle corde un’avversaria affermata come la Paolini, può soltanto dare ulteriore consapevolezza delle proprie forze.

