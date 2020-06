Perugia col Crotone senza Vicario: frattura dello zigomo per il portiere

Cosmi: "Assenza grave, ma Fulignati è il miglior secondo della serie B"

Il Grifo che domani sera (ore 21) sfida il Crotone al Curi a caccia della terza vittoria consecutiva sarà privo, oltre che di Gyomber, pure del portiere Vicario che si è fratturato lo zigomo in allenamento mercoledì.

Un’assenza rilevante che Cosmi commenta così: “Gli faccio il mio personale in bocca al lupo. I tempi di recupero vanno tra i quindici ed i venti giorni, dovrebbe star fuori dalle tre alle quattro partite”. Il tecnico mostra comunque estrema fiducia nel sostituto: “Fulignati è il miglior dodicesimo della Serie B. A Sassuolo in Coppa Italia ha regalato da solo la qualificazione alla squadra”.

Intanto, il portiere, subito dopo l'operazione ha postato su Instagram un breve commento: "Zigomo nuovo! Un grazie enorme a tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Ci rivediamo prestissimo in campo, io intanto domani tifo con anima e corpo per i miei magnifici compagni. Forza Grifo, forza Perugia".

