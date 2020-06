Autodromo dell'Umbria, si riparte: Magione prima in Italia a riaprire alle gare

Domenica 28 ci sono tre trofei in palio: Italia Storico, Formula Libera e Individual Races Attack

Luca Mercadini 25 giugno 2020 a

Finalmente si riparte! L’Autodromo dell’Umbria “Mario Umberto Borzacchini” di Magione è il primo in Italia a riaprire alle gare e lo fa nella giornata di domenica 28 giugno, allo scadere del primo semestre dell’anno. Trofeo Italia Storico, Trofeo Formula Libera e Individual Races Attack tanto per far riprendere l’abitudine e la scuderia Speed Motor – assente nell’Italia Storico – sarà presente nelle altre due competizioni con ben sei piloti.

Riapre l'autodromo dell'Umbria

Nel Trofeo Formula Libera, l’eugubino Luca Bazzucchi è ai nastri di partenza con la sua Formula Renault per tentare di migliorare il risultato del 2019, ovvero il terzo posto finale nella classe oltre 1600. Assieme a lui, prenderà il via la 19enne romana Silvia Simoni con una vettura formula 4 della Henry Morrogh Racing Drivers School, la scuola piloti appunto di Henry Morrogh. Prove ufficiali dalle 11.05 alle 11.25 e gara sulla distanza dei 25 minuti che prenderà il via alle 15.45. Gli altri quattro portacolori del team di Gubbio sono impegnati nella Individual Races Attack, la ribattezzata crono su pista perché si corre con lo stesso regolamento delle gare in montagna; fra i favoriti alla vittoria assoluta c’è Michele Fattorini, che in attesa di cimentarsi nel Campionato Italiano Sport Prototipi prende confidenza con i circuiti al volante della Osella Fa 30 (gruppo E2-SS), anche se è bene ricordare che le partenze saranno scaglionate;

attenzione comunque anche a Sergio Farris, il sardo che ha intenzione di essere ancora più competitivo con l’Osella Pa 2000 di gruppo E2-SC e poi al veterano di Gubbio, Gianni Urbani, con la sua inseparabile Osella Pa 21/S in CN. Tutti possono aspirare a primeggiare nel raggruppamento, strizzando nel contempo l’occhio all’assoluto. Fra le vetture turismo, l’unico a cimentarsi a Magione per la Speed Motor è Sauro Rossi di Acquasparta con la Peugeot 106 nell’agguerrita classe 1.6 della Racing Start. Ricognizione alle 11.40 e start della gara alle 16.30 con il meccanismo delle due manche a seguire, per un totale di 19 chilometri e 390 metri.

