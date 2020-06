Ternana, Grigioni: "Cinque giocatori possono fare la differenza in finale"

Il preparatore dei portieri della Lazio inquadra la finale di Coppa Italia con la Juventus Under 23

“Auguro alla Ternana, come tifoso e come ex rossoverde, un immediato ritorno in B. Lo meritano la società, solida e ambiziosa, i tecnici, i giocatori e i tifosi, da sempre innamorati delle Fere”. Adalberto Grigioni, alla Lazio dal 2005, sottolinea lo storico connubio tra la città e la sua massima espressione calcistica. “I numeri – spiega il preparatore dei portieri residente a Sangemini - parlano chiaro. Con circa 12mila tesserati la Ternana è la società col maggiore numero di abbonati tra le 20 di B e le 60 di C. Merito anche dei prezzi popolari adottati dalla dirigenza, ma se risponde presente un decimo della popolazione residente, circondario escluso, il segnale è inequivocabile”.

I ricordi migliori da calciatore?

“Le esperienze tra Allievi e Primavera sotto la guida di Andreani, autentico maestro a livello tecnico e comportamentale, e le panchine in B con Riccomini”.

Poi una grande carriera da allenatore dei portieri…

“Con Ortana e Rieti prima del ritorno a Terni, dal 1993 al 1997 nel settore giovanile e in seguito con la prima squadra, accanto a Cuccureddu, Guerini, Burgnich, Bolchi, Beretta e Del Neri. Quindi una stagione a Lanciano e l’approdo alla Lazio, dove oggi lottiamo per lo scudetto con Inzaghi in panchina. Sono fiero dei 6 trionfi equamente distribuiti tra Coppa Italia e Supercoppa italiana, delle collaborazioni con tecnici come Ballardini, Petkovic, Pioli, Reja e Rossi e del lavoro svolto con portieri del calibro di Ballotta, Berisha, Bizzarri, Carrizo, Guerrieri, Handanovic, Marchetti, Muslera, Peruzzi, Sereni e Strakosha. Tuttavia resto umile e con i piedi per terra in quanto nel mio lavoro è sempre doveroso migliorarsi”.

Torniamo alla Ternana…

“Apprezzo molto sul piano umano e professionale mister Gallo, conosciuto qualche anno fa nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Inoltre ritengo che Paghera, Palumbo, Salzano, Marilungo e Vantaggiato, tanto per fare qualche esempio, possano fare bene anche nel torneo cadetto. Impossibile ogni previsione circa i play off, soprattutto con le gare secche di questa edizione, però l’eventuale conquista della Coppa Italia garantirebbe l’approdo diretto come testa di serie al primo turno della fase nazionale. La Juventus Under 23, con un ottimo allenatore come Pecchia e con tanti giovani interessanti, rappresenta un ostacolo temibile, ma in caso di vittoria sarebbe lecito guardare con fiducia agli spareggi promozione. In ogni caso sono ottimista e tifo per la Fere e per Caroli, tornato in rossoverde dopo 7 anni alla Lazio”.