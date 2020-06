Inter quanti sprechi, il Sassuolo ne approfitta e a San Siro finisce 3-3

24 giugno 2020 a

Inter e Sassuolo concludono a San Siro 3-3 la sfida di campionato della 27esima giornata. Ospiti in vantaggio con Caputo al 4’, ma l’Inter la ribalta sul finire del primo tempo con un rigore di Lukaku al 41’ e rete di Biraghi al 46’. Nella ripresa Berardi su rigore trova il 2-2, dopo che al 18' del secondo tempo Gagliardini aveva fallito clamorosamente la rete del possibile 3-1 a porta sguarnita. L'Inter tuttavia non demorde e all’86 Borja Valero porta di nuovo in vantaggio i nerazzurri di Conte. L'Inter spreca ancora con Candreva che tira addosso a Consigli la palla che poteva chiudere definitivamente la contesa. E così al minuto 89 Magnani in mischia mette dentro il 3-3. L'Inter scivola così a -8 dalla capolista Juve.