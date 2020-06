Serie A, il gol di Caputo a San Siro contro l'Inter. Video

Sara Nucoli 24 giugno 2020 a

Francesco Caputo, l'attaccante che aveva mostrato il cartello "state a casa, ce la faremo" all'inizio del lockdown per Coronavirus, è andato in gol a San Siro portando in vantaggio il suo Sassuolo contro l'Inter. Per l'ex attaccante di Bari ed Empoli si tratta del gol numero 32 in Serie A (185 in carriera).