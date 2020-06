Basket A2 femminile, Sofia Dell'Olio da Faenza a Umbertide

Il pivot di Senigallia è l'ultimo acquisto della Pfu

La Pallacanestro Femminile Umbertide si assicura le prestazioni di Sofia Dell'Olio farà parte del roster della prima squadra per la prossima stagione di serie A2. La cestista nativa di Senigallia proviene dal Faenza Basket Project Girls, dove ha militato nell'ultima stagione in A2. Sofia è una pivot di 188 cm, classe 1998, cresciuta tra le fila dell'Olimpia Pesaro e del Basket Girls Ancona, dove ha giocato sia in A2 che in B. Sofia è sorella di Veronica Dell'Olio, in passato alla PFU in A1 ed ora in forza all'Alpo Villafranca di Verona, nel girone nord della serie A2.

