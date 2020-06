Ternana-Juventus U23 diventa il derby umbro di Ettore Marchi e Matteo Brunori

Nicola Uras 24 giugno 2020 a

Tra la Ternana e la Coppa Italia Serie C c'è l'ostacolo Juventus U23 ma anche due umbri che in bianconero, da gennaio, hanno aiutato la squadra di Fabio Pecchia (ex Gubbio) a risalire la classifica e centrare la finalissima. Sono l'eugubino Ettore Marchi (34 anni) e l'assisiate, ma nato in Brasile, Matteo Brunori (25 anni).

Marchi, attaccante gran parte della carriera tra Serie B e C, dopo una stagione e mezza con la maglia del Gubbio (18 gol) ha scelto l'offerta non rifiutabile del Monza, poi un'altra chiamata importante come quella del club bianconero: 5 i gol in campionato e 3 (in quattro partite) quelli in Coppa. Brunori, attaccante esterno, sin qui ha avuto una carriera altalenante: subito i professionisti da giovanissimo, quindi un triennio tra i dilettanti (63 gol), e i ritorno nei professionisti, la chiamata del Pescara in B dopo la bella stagione ad Arezzo (13 gol) e il prestito - a gennaio - alla Juve (un gol in quattro presenze). Con ogni probabilità la coppia offensiva bianconera anti Ternana sarà formata da Marchi e Brunori. Un autentico derby.