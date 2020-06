Adria Tour, il padre di Djokovic accusa Dimitrov: "Ha portato lui il Coronavirus e ha danneggiato la nostra famiglia"

24 giugno 2020 a

Fa ancora discutere l'Adria Tour, il torneo di tennis organizzato da Nole Djokovic finito nella bufera per aver creato un vero e proprio focolaio, con giocatori e coach positivi (compreso il numero uno al mondo) al Coronavirus. "Perché è successo? Perché Dimitrov probabilmente si è ammalato, chissà dove. Non è stato testato lì, è stato testato altrove. Non credo sia giusto. Ha inflitto gravi danni alla Croazia, a noi come famiglia e alla Serbia». Con queste parole a Rtl Serbia, Srdjan Djokovic, padre di Nole Novak, numero uno del tennis mondiale risultato positivo al Covid-19, punta il dito contro il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, che ha preso parte all’Adria Tour, insieme a Djokovic, Thiem e Zverev. Dimitrov è risultato positivo al coronavirus insieme al croato Borna Coric e al serbo Viktor Troickl.