Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Conte si affida ancora a Eriksen e alla LuLa

24 giugno 2020 a

a

a

Torna in campo l'Inter di Conte, obbligata a vincere a San Siro contro il Sassuolo per restare almeno a -6 dalla vetta occupata dalla Juve. Il tecnico nerazzurro contro gli emiliani di De Zerbi si affida ancora a Eriksen nel ruolo di trequartista, alle spalle della consolidata coppia Lukaku-Lautaro. La LuLa è tornata a segno nella prima partita della ripresa della Serie A domenica 21 giugno contro la Samp e ora spera nel bis ai danni dei neroverdi. Inter ancora in emergenza a centrocampo: out Sensi, Brozovic e Vecino, altra chance per Gagliardini al fianco di Barella. Possibile turn over sulle fasce, con Biraghi che potrebbe far tirare il fiato a Young.