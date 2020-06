Serie A, Spal-Cagliari 0-1: al 93' Simeone. Primo successo per Zenga. Gol e highlights

23 giugno 2020 a

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, la prima della gestione Zenga. Arriva al 93' grazie alla preziosa deviazione, in tuffo di testa, di Simeone (0-1). Così i rossoblù, decimi in classifica, portano un bel solco (10 punti) tra loro e la zona retrocessione. Pesante ko interno invece per la Spal che neanche con Di Biagio in panchina riesce a a svoltare: la squadre ferrarese è penultima sempre più lontana dalla zona salvezza lontana 7 punti.