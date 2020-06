Serie A, Verona-Napoli 0-2. A segno Milik e Lozano. Gol e highlights

23 giugno 2020 a

a

a

Il Napoli non si ferma e dopo il trionfo, ai rigori, in Coppa Italia riparte forte anche in campionato. A Verona contro la formazione lanciatissima di Juric, Gattuso si prende i tre punti grazie alle reti di Milik - sontuoso colpo di testa del polacco - e di Lozano nel finale.

Ma la partita non è stata così semplice come può far pensare il risultato. Infatti la formazione scaligera, con gli ex biancorossi Di Carmine e Verre, ha sciupato diverse occasioni molto ghiotte nell'area partenopea.