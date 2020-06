Higuita e Milla, trent'anni fa al Mondiale di Italia '90 l'incrocio di due leggende

23 giugno 2020 a

Ottavi di finale a Italia '90, trent'anni fa esatti: Colombia e Camerun vanno ai supplementari dopo novanta di noia e la partita si accende. Merito della follia di Renè Higuita, il celebre portiere colombiano noto per le parate con la mossa dello "scorpione": prova a dribblare un'altra icona del calcio mondiale, Roger Milla, ma l'esperto attaccante (all'epoca aveva 38 anni) capisce tutto e con una zampata gli ruba la palla e fila in porta segnando il secondo gol e certificando la qualificazione del suo Camerun.

Per Higuita una papera storica che ha contribuito però a crearne il mito. Pochi mesi fa l'immagine di Higuita che esce e perde palla è stata usata, in Colombia, come messaggio alla popolazione per non uscire di casa.