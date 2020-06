Tennis, Djokovic positivo al Covid: resterà in isolamento due settimane

23 giugno 2020 a

a

a

Il tennista serbo Novak Djokovic ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. Il fuoriclasse di Belgrado è il quarto atleta a risultare positivo fra quelli che hanno partecipato all'Adria Tour, torneo benefico che si è disputato in Serbia e in Croazia nei giorni scorsi: Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki.

Djokovic è asintomatico e ha annunciando che resterà in isolamento per le prossime due settimane, sottoponendosi a un nuovo test tra cinque giorni. "Tutto quello che abbiamo fatto nell'ultimo mese - ha commentato Novak, che è fra gli organizzatori del'evento - lo abbiamo fatto con intenzioni sincere e con il cuore puro. Il torneo è stato progettato per aiutare sia i tennisti affermati che quelli emergenti dall'Europa sud-orientale ad accedere ad alcuni match in un momento in cui i vari tour sono fermi a causa del Covid 19. Tutto è nato da una idea filantropica, volta a indirizzare i fondi raccolti alle persone bisognose. Mi ha scaldato il cuore vedere come tutti hanno risposto fortemente".