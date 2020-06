School volley al lavoro in attesa del nuovo protocollo

Parla coach Nulli Pero tecnico delle formazioni under 14

23 giugno 2020 a

a

a

Sono trascorse circa due settimane dalla ripresa della attività in casa School Volley Perugia. Il 4 giugno é una data che rimarrà negli annali della società giallonera, segna lo spartiacque tra la fine di una lunga ed imprevista sospensione e la ripresa della attività. Michele Nulli Pero è uno dei tecnici che si è fatto trovare pronto. Prima della sospensione guidava due gruppi di under 14, maschile e femminile, entrambi in testa alla classifica dei propri gironi. Ed è proprio lui ad esprimersi sulla insolita situazione. "A circa due settimane dalla ripresa i ragazzi stanno rispondendo in modo molto positivo. Hanno sentito la mancanza della palestra per un periodo così lungo. Certo con questo protocollo sanitario da seguire non è stato semplice adeguarsi all'inizio, ma noto che si stanno pian piano abituando e credo che più si andrà avanti, meno inciderà nel corso dell'allenamento. Ci manca sicuramente il 6vs6, anche se al momento possiamo farne a meno. Non c'è, comunque, nulla di semplice in quanto stiamo facendo, è un grosso sforzo organizzativo sia per la società che per noi istruttori. Bisognerà attendere la fine del mese per capire come il protocollo verrà revisionato e riadattato dalla Fipav. La speranza è che si consolidi il trend in discesa dei contagi e si vada verso una situazione di normalità a settembre".

Volley Sir, dal 10 luglio ritiro a Perugia. Ma Leon non ci sarà