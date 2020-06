Volley, colpo grosso San Giustino: c'è Claudio Nardi

L'esperienza del grande pallavolista tifernate a disposizione della squadra

23 giugno 2020 a

a

a

Colpo grosso dell'Ermgroup San Giustino. Claudio Nardi, tifernate doc, grande uomo di sport, avvicinatosi al mondo della pallavolo fin da giovanissimo è il nuovo secondo allenatore. Cresciuto nel settore giovanile del Città di Castello agli inizi degli anni '80, ha militato per ben dodici anni nella prima squadra, conquistando con la formazione biancorossa la promozione in serie A2, nella stagione 1986-87, e in A1 nel 1990-91, così da giocare l'anno successivo nei massimi livelli. L'A1 è arrivata anche a Verona nel 1993-1994. Nardi è rimasto fuori casa in A2 con il Forlì e Sant' Antioco. Dopo anni di esperienze lontano dalle mura domestiche è tornato a Città di Castello in serie B, scalando la vetta in A2 nel 2010-2011. La bellissima carriera da giocatore si è conclusa nel 2011-2012 a 47 anni. Terminata la lunghissima parentesi agonistica, ha allenato con grande passione per un anno la serie D maschile a Città di castello e per cinque stagioni la femminile di San Giustino, fino all'interruzione dei campionati da parte della FIPAV a causa del COVID-19. Nardi è pronto per questa nuova avventura:"Tornare a San Giustino è molto bello. Il palazzetto dove abbiamo vinto nel 1991 la promozione in A1. Anche se ci sono stato con la femminile è sempre un'emozione rientrare lì. L'impegno sarà massimo, sia da parte mia che dei nostri collaboratori".

Volley femminile, l'esperta Havelkova alla Bartoccini Fortinfissi