Volley Sir, dal 10 luglio ritiro a Perugia. Ma Leon non ci sarà

Assente anche il tedesco Zimmermann. Entrambi impegnati con le rispettive nazionali

Dieci luglio. E’ la data fissata per l’inizio della nuova stagione della Sir Safety Conad. Ritrovo, come da tradizione, al PalaBarton, ma con il rispetto rigoroso delle nuove norme anti Covid a breve ufficializzate dal nuovo protocollo del volley. Agli ordini di Vital Heynen ci sarà tutta la squadra, tranne Wilfredo Leon e il tedesco Zimmermann. L’asso cubano si aggregherà al gruppo dopo qualche giorno, perché al seguito della nazionale polacca che sarà, invece, priva del suo coach. Il palleggiatore vice Travica sarà con la nazionale tedesca. Tutto il resto del gruppo ha confermato la presenza a Perugia. C’è molta curiosità attorno alla nuova squadra che, per la prima volta, sarà priva di molti dei big che in questi ultimi anni hanno contribuito ai tanti successi di Perugia in campo nazionale e internazionale.

