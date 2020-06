Morto Pierino Prati. Aveva 73 anni, ex attaccante di Milan, Roma e Fiorentina

Nicola Uras 22 giugno 2020 a

Morto Pierino Prati, attaccante di Milan, Roma e della Nazionale. Se ne è andato oggi all'età di 73 anni.

Originario di Cinisello Balsamo, Ha vestito la maglia del Milan dal 1967 al 1973 vincendo un campionato, due coppe Italia, due coppe delle Coppe, una coppa dei Campioni e una coppa Intercontinentale. Poi il suo passaggio alla Roma dove ha giocato dal 1973 fino al 1977, lasciando un ricordo indelebile anche nei cuori dei tifosi giallorossi soprattutto per un gol nel derby. In Nazionale - pure negli anni in cui c'erano campioni del calibro di Boninsegna e Riva - si è ritagliato il suo spazio segnando 7 reti in 14 partite. Giocò anche con la Fiorentina per poi chiudere la carriera a Savona dopo una parentesi americana con Rochester Lancers.