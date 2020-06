Bologna-Juventus, le ufficiali: Sarri rilancia a sorpresa Bernardeschi. In mezzo c'è Rabiot

22 giugno 2020 a

Novità importanti per la Juve che tra poco, lunedì 22 giugno alle 21.45, affronterà il Bologna di Mihajlovic. Per quanto riguarda la formazione iniziale infatti Sarri rilancia Bernardeschi nel tridente offensivo al posto di Douglas Costa, con Ronaldo a sinistra e Dybala confermato falso nueve. In difesa Cuadrado vince il ballottaggio con Danilo, mentre dalla parte opposta De Sciglio sostituisce l'infortunato Alex Sandro. Per la Juve partita da non fallire per mantenere il primato e soprattutto riscattare il ko in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Ecco le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.