Pupo, la verità su Malgioglio e sulla canzone "Gelato al cioccolato"

Il cantante Pupo - intervistato da Libero Quotidiano - racconta di Cristiano Malgioglio e di come nacque la canzone Gelato al cioccolato: "Malgioglio, che è un amico, è una delle persone più furbe che io abbia mai conosciuto ed è riuscito a ottenere il massimo vendendo i suoi scampoli di talento. In quel periodo scriveva canzoni per Mina e per la Vanoni ed altri artisti quindi disdegnava di firmare una mia canzone. In realtà poi lo fece e credo che adesso guadagni di più con i diritti di Gelato al cioccolato che con altre canzoni".

Proprio sul testo della canzone che ha reso celebre il cantante di Ponticino, frazione di Laterina in provincia di Arezzo, svela un aneddoto: "Malgioglio si arrabbiò perché io raccontavo che per quella canzone trovò ispirazione in Marocco vedendo sul bagnasciuga un giovane di colore. Quando scoprii la genesi quasi erotica di Gelato al cioccolato mi imbarazzai. Malgioglio ebbe ispirazione da altro...".