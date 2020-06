Disabili in pista all'autodromo di Magione

Arrivano per la prima volta in Umbria i corsi di guida organizzati dalla Onlus Di.Di. Diversamente Disabili

22 giugno 2020 a

a

a

Il 25 giugno, arriva per la prima volta in Umbria, all’Autodromo di Magione (dalle 8.30 alle 19) il corso di guida in moto per disabili in pista/paddock, organizzato dalla Onlus Di.Di. Diversamente Disabili, la prima Associazione in Italia - fondata dal pilota Emiliano Malagoli - che si occupa di (ri)avvicinare al mondo delle due ruote i ragazzi disabili che per difficoltà economiche, burocratiche, logistiche e psicologiche non hanno avuto la possibilità di farlo. Un’intera giornata per acquisire le principali tecniche di guida delle due ruote attraverso lezioni teoriche e pratica in pista. L’obiettivo del corso “LEARN & TRY”, prova e impara, è insegnare in piena sicurezza a chi ha dei deficit fisici a gestire la moto in tutte le situazioni. Per molti degli allievi si tratta di un primo ritorno in moto dopo un incidente che li ha costretti sulla sedia a rotelle o ne ha compromesso alcune funzionalità fisiche. Grazie al supporto di partner come ACI Roma, Octo Telematics, BMW Italia, FCA Autonomy, Bridgestone e Handytech, la Scuola Guida Di.Di. è l’unica al mondo a poter vantare un parco mezzi adattato per tutte le disabilità.

Blackcars è la nuova scuderia dell'Umbria e ha grandi ambizioni