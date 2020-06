Tennis, agli assoluti di Todi è Passaro show: vince ed entra nel tabellone principale

Il perugino, al terzo successo consecutivo, ha superato il piemontese Rondoni

22 giugno 2020 a

a

a

Un grandissimo Francesco Passaro accede al Main Draw dei Campionati Italiani Assoluti, in corso di svolgimento al Tennis Club Todi, grazie alla vittoria 67 (4) 63 105 sul vercellese Pietro Rondoni, nr. 621 Atp e testa di serie nr. 4 delle ‘quali’. Terzo successo in fila per il talento classe 2001 dello Junior Tennis Perugia, al primo anno nel circuito maggiore dopo la bella carriera a livello giovanile.

Tennis, Assoluti di Todi: Passaro vince ancora

L’affermazione su Rondoni ha evidenziato oltre alla grande condizione fisica, anche la maturità del perugino che dopo aver perso al tie-break il primo set (in cui era avanti 5-3), ha reagito recuperando nel secondo parziale grazie ad una continuità di colpi impressionante ed alcune pregevoli giocate. L’epilogo al super tie-break, al termine di due ore di gioco, ha premiato gli sforzi dell’allievo di coach Roberto Tarpani, che adesso potrà cimentarsi nel tabellone principale della manifestazione tricolore, dove a capeggiare la fila come prima testa di serie è il torinese Lorenzo Sonego nr. 46 al mondo. Francesco Passaro è stato abbinato al primo turno contro il ravennate Enrico Dalla Valle, attualmente alla posizione nr. 420 Atp. La partita si disputerà martedì 23 giugno, è stata programmata come secondo match sul campo centrale del circolo tuderte e sarà trasmessa anche in diretta su Sky Sport Arena.

A Todi Campionati italiani con il pubblico in tribuna, ecco come acquistare i biglietti

Lo Junior Tennis Perugia vanta inoltre una rappresentante anche nel torneo femminile, Matilde Paoletti, classe 2003 e nr. 35 della classifica mondiale juniores, che mercoledì debutterà nel main draw (ha usufruito di una wild-card) niente di meno che contro la testa di serie nr. 1 del torneo, Jasmine Paolini attualmente nr. 95 al mondo.

Tennis, Passaro e Paoletti, due giovani perugini protagonisti agli Assoluti