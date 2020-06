Bologna-Juventus, le probabili: De Sciglio titolare, tridente con Dybala falso nueve. CR7 e Douglas Costa ai lati

22 giugno 2020 a

Trasferta da non fallire per la Juventus, chiamata a riscattarsi dopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Napoli. A Bologna contro la formazione di Mihajlovic, i bianconeri di Sarri (sempre più nel mirino dei critici) dovrà centrare i tre punti nel primo match di Serie A dopo la pandemia con una squadra piuttosto rimaneggiata. In attacco ancora indisponibile Higuain. Spazio quindi a Dybala falso nueve con CR7 a sinistra e Douglas Costa a destra. In difesa, al posto dell'infortunato Alex Sandro, ci sarà De Sciglio, mentre in mediana confermato Pjanic nonostante il periodo non certo brillante di forma. In ballottaggio Rabiot e Matuidi sul centrosinistra. Tra i rossoblù, tridente offensivo con Orsolini e Sansone a supportare l'ex atalantino Barrow.