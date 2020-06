Petrucci e Ktm: c'è l'accordo per un biennale. Ciabatti (Ducati): "Contenti per lui"

Nicola Uras 22 giugno 2020 a

Danilo Petrucci le prossime due stagioni, 2021 e 2022, le correrà sempre in MotoGp ma con Ktm. Secondo le indiscrezioni di mercato infatti manca solo l'ufficialità. Il pilota ternano, 29 anni, vanta un successo (al Gp d'Italia del Mugello) in carriera nella classe regina e dopo due stagioni lascerà la Ducati nonostante questa stagione debba ancora vedere la luce.

Petrucci alla riscossa: "Io scaricato da Ducati. Adesso non ho niente da perdere"

Conferme, indirette, sul passaggio di Petrucci in Ktm arrivano dal direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti: "Abbiamo fatto scelte diverse, puntando su Miller. Vogliamo bene al ragazzo, a Danilo gli avevamo offerto di correre in Superbike, ma siamo contenti se ha trovato un posto in MotoGP, anche se lo ritroveremo come avversario".