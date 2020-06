Ancelotti, accusato di evasione fiscale in Spagna per gli anni al Real Madrid

22 giugno 2020 a

Carlo Ancelotti nel mirino della giustizia spagnola per evasione fiscale. L'attuale tecnico dell'Everton - in carriera ex Juve, Milan, Psg, Chelsea, Bayern Monaco, Napoli - è accusato di aver nascosto al fisco una parte delle sue entrate quando era allenatore del Real Madrid, in particolare dai diritti di immagine, per circa un milione di euro.

Questa mattina è stato dunque avviato un procedimento a suo carico: la denuncia si riferisce a "due possibili reati contro il Tesoro relativi alle imposte sul reddito per gli esercizi 2014 e 2015", durante i quali il tecnico non avrebbe dichiarato "un totale di 1,062 milioni di euro", specifica una nota della procura spagnola. L'esperienza spagnola a Madrid del tecnico originario di Reggiolo, 61 anni, è stata dal 2013 al 2015.