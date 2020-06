Serie A, Inter-Sampdoria 2-1. Decidono Lautaro e Lukaku. Gol e highlitghs

22 giugno 2020 a

La rincorsa dell’Inter verso la vetta e il sogno scudetto riparte al chiaro di Lu-La. Nella notte di San Siro sono i gemelli del gol Lautaro Martinez e Romelu Lukaku a piegare 2-1 una combattiva Sampdoria e a rilanciare le ambizioni dei nerazzurri, che si riportano a meno sei dalla capolista Juventus.

Accontentata la richiesta di Conte, che aveva chiesto ai suoi ragazzi di non commettere passi falsi nel recupero contro i liguri per non lasciare nulla di intentato nella volata finale. Ora l’Inter, al pari delle altre contendenti per il titolo, si giocherà tutto in questo mini campionato di 12 giornate. Con la consapevolezza di non poter sbagliare ma la certezza di non aver più nulla da perdere. Altra nota lieta per Conte, oltre ai progressi di Eriksen, il ritorno al gol di Lautaro.