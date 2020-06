A Todi Campionati italiani con il pubblico in tribuna, ecco come acquistare i biglietti

21 giugno 2020 a

a

a

E 'tutto pronto, al tennis club di Todi , dove da lunedì 22 giugno è arrivato un prezzo sul serio, per i Campionati italiani assoluti di tennis. Tutto pronto con la piacevole novità, da parte degli organizzatori, che sarà possibile anche agli spettatori, assisteremo ai match maschili e femminili del torneo che segna la ripartizione del tennis azzurro.

I biglietti acquistabili Sono Solamente in linea su diyticket.it . La procedura prevede l'inserimento, insieme al nominativo dello spettatore, anche dell'indirizzo di residenza. Ciascun account può acquistare non più di 4 biglietti. Ogni sessione di gara (da lunedì 22 a sabato 27 giugno sono due, mattino e pomeriggio) sarà aperta ad un massimo di 109 spettatori. Il pubblico deve indossare la maschera per tutto il tempo di permanenza in tribuna e lasciare la tribuna stessa una sessione eccellente. Al termine di ciascuna sessione, le tribune saranno sanificate con vaporizzatori certificati. Un altro segnale forte di ripartenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, arriva dall'Umbria. Dichiarato anche da parte del mondo dello sport è quello di superare le difficoltà necessarie all'emergenza Covid e l'aggiornamento ulteriori passi verso il ritorno alla normalità. Covid e compiere ulteriori passi verso il ritorno alla normalità.