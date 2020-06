Ex giocatore del Perugia celebra matrimonio di due tifosi biancorossi

Nicola Uras 21 giugno 2020 a

a

a

Far celebrare il proprio matrimonio da un ex giocatore della squadra per cui fai il tifo. Ci sono riusciti Andrea Centogambe, umbro originario di Umbertide, e Isa Bigi, fiorentina. La loro cerimonia è stata officiata a Rignano sull'Arno, Comune di Firenze in Toscana, dove la coppia lavora. A sancire l'unione è stato Francesco Mocarelli, centrocampista del Perugia in due diverse esperienze: la prima dal 2006 al 2008, la seconda dal 2010 al 2012 e anche più fortunata.

Video su questo argomento Video La torciata per i 115 anni del Perugia che ha stupito la città e tutti i tifosi Nicola Uras

Perché Moca, così lo chiamano i tifosi biancorossi, è stato tra i pilastri del Grifo capace di vincere la Serie D e la C2 riportando Perugia in C1. Quattro stagioni e oltre cento presenze in biancorosso sempre all'insegna di generosità, sacrificio, combattività, grinta e sagacia tattica che lo hanno portato a essere uno dei giocatori a cui i tifosi sono più affezionati. E al momento di celebrare il loro matrimonio, essendo Mocarelli consigliere comunale a Rignano e capogruppo della lista di maggioranza quindi abilitato a officiare unioni civili, Andrea e Isa si sono voluti affidare a lui.