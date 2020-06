Di Carmine, l'ex grifone scatenato: torna in campo a suon di gol in Verona-Cagliari

Nicola Uras 20 giugno 2020 a

a

a

Super prestazione di un ex grifone alla ripresa della Serie A. Samuel Di Carmine, miglior bomber del Grifo in Serie B nella storia del club di Pian di Massiano, ha segnato una doppietta nel primo tempo della partita tra Hellas Verona e Cagliari.

Prima ha svettato di testa nel cuore dell'area di rigore, poi il raddoppio in contropiede con un destro dal limite che si è infilato appena sotto l'incrocio dei pali. Per l'ex grifone si tratta del quinto gol stagionale in Serie A.